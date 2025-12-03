Roblox перестал открываться в России Пользователи в России жалуются на проблемы в работе Roblox

Пользователи в России с самого утра 3 декабря жалуются на невозможность открыть игровую платформу Roblox, говорится в данных сервиса DownDetector. Среди основных проблем они отмечают бесконечную загрузку веб-версии, отсутствие подключения к серверам и неработоспособность мобильного приложения. У части игроков доступ к платформе появляется только после запуска сторонних программ.

Roblox практически не работает в некоторых регионах России. Помимо локальных проблем с подключением, в текущем году в стране уже фиксировались масштабные сбои. За первые три месяца произошло два крупных инцидента — 14 января и 20 марта. Тогда также переставали работать крупные онлайн-сервисы и системы навигации.

Ранее депутат Антон Немкин заявил, что риск контактов детей со злоумышленниками на игровой платформе Roblox остается высоким, поскольку возрастные проверки пользователей не предотвращают их общение с несовершеннолетними. По его мнению, введение подобной верификации является лишь косметической мерой, не решающей системных проблем.

Аналитик Эльдар Муртазин отмечал, что блокировка платформы также не сможет полностью защитить детей от мошенников, поскольку они найдут способы обойти ограничения. По его словам, блокировка не отпугнет аферистов, а дети будут активно искать пути доступа к запрещенной игре. Аналитик также отметил, что родителям будет сложно объяснить школьникам причины такого запрета.