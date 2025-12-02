Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:49

Аналитик ответил, защитит ли детей от мошенников блокировка Roblox

Аналитик Муртазин: блокировка Roblox не защитит детей от мошенников

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Блокировка Roblox не защитит детей от мошенников, так как они все равно найдут способы обхода, рассказал Общественной Службе Новостей аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, блокировка также не спугнет аферистов.

Нужно все-таки обеспечивать минимальный гарантированный уровень защиты, в том числе через обучение. Это единственный путь. Надо преподавать цифровую гигиену, рассказывать детям о том, что правильно делать, как правильно делать, почему это важно, и так далее, — рассказал Муртазин.

По словам аналитика, дети будут искать способы обойти блокировку. Он отметил, что родителям также будет тяжело объяснять школьникам, почему запретили их любимую игру.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, что риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox высок, поскольку проверки возраста пользователей не помешают им контактировать с несовершеннолетними. По его словам, введение возрастной проверки является «косметической мерой», которая не затрагивает системных проблем.

игры
мошенники
аналитики
Roblox
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев раскрыл, кто из российских лыжников поедет на Олимпиаду
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.