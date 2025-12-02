Аналитик ответил, защитит ли детей от мошенников блокировка Roblox Аналитик Муртазин: блокировка Roblox не защитит детей от мошенников

Блокировка Roblox не защитит детей от мошенников, так как они все равно найдут способы обхода, рассказал Общественной Службе Новостей аналитик Эльдар Муртазин. По его словам, блокировка также не спугнет аферистов.

Нужно все-таки обеспечивать минимальный гарантированный уровень защиты, в том числе через обучение. Это единственный путь. Надо преподавать цифровую гигиену, рассказывать детям о том, что правильно делать, как правильно делать, почему это важно, и так далее, — рассказал Муртазин.

По словам аналитика, дети будут искать способы обойти блокировку. Он отметил, что родителям также будет тяжело объяснять школьникам, почему запретили их любимую игру.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, что риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox высок, поскольку проверки возраста пользователей не помешают им контактировать с несовершеннолетними. По его словам, введение возрастной проверки является «косметической мерой», которая не затрагивает системных проблем.