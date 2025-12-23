Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список» Глава НФС Силина: Минцифры может включить фитнес-сайты в список соцзначимых

Минцифры РФ может включить фитнес-ресурсы в так называемый белый список — перечень социально значимых российских сайтов и сервисов, которые работают даже при временных ограничениях мобильного интернета, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, ведомство рассматривает эту возможность в рамках поэтапной работы по расширению реестра.

Минцифры России сообщило о поэтапной работе по расширению реестра социально значимых сервисов с учетом технических ограничений и возможности включения в него дополнительных цифровых ресурсов, в том числе относящихся к фитнес-отрасли. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение Национального фитнес-сообщества. При отсутствии такого доступа граждане, занимающиеся спортом, лишаются возможности входить в личные кабинеты на сайтах клубов, записываться на тренировки, оплачивать клубные карты, а также получать дистанционные консультации специалистов, включая нутрициологов, — пояснила Силина.

В Минцифры подчеркнули, отметила глава НФС, что действующий механизм функционирования реестра имеет технические ограничения по количеству ресурсов. По ее словам, в связи с этим одновременное включение большого числа сервисов в «белый список» пока невозможно, но работа продолжается.

Ранее Минцифры России пополнило «белый список» онлайн-сервисов сайтами СМИ, авиакомпаний, МЧС и МВД. Меры приняты на период ограничений мобильного интернета из соображений безопасности. В «белый список» вошли сайт «Итоги года с Владимиром Путиным», Совфед, платформы «Движение первых» и «Объясняем.рф».