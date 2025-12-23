Новый год-2026
23 декабря 2025 в 19:47

Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Telegram не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в MAX, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Что известно о перспективах работы Telegram в России?

Заблокируют ли Telegram в России

По словам Боярского, которые передают «Ведомости», неправильно было бы заблокировать Telegram, потому что это не только мессенджер, но и социальная сеть.

«[В Telegram] есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, и зарубежных, и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства», — сказал Боярский.

Поэтому «взять и отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы неправильно», добавил депутат.

Позже Боярский дополнительно прокомментировал свое высказывание, уточнив, что говорить о полной блокировке Telegram в России пока не стоит.

«Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. <…> Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — пояснил парламентарий РБК.

Роскомнадзор не заявлял о планах полностью блокировать Telegram или замедлять его, однако в августе 2025 года регулятор ограничил голосовые звонки в мессенджере, объяснив это методом борьбы с мошенниками.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заверил, что Telegram пока не грозит блокировка в России. Он пояснил, что сервис активно взаимодействует с РФ.

«Что касается Telegram, я думаю, что Telegram пока блокировать не будут, потому что руководство компании Telegram взаимодействует с нашими правоохранительными органами, с Роскомнадзором. И здесь, я думаю, мы еще какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — сообщил Свинцов.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Однако к большинству зарубежных сервисов в будущем ограничат доступ, добавил депутат.

«Это связано с тем, что все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами Соединенных Штатов. И все это используется как для анализа информации о промышленно-коммерческом шпионаже, так и как определенный срез состояния нашего общества», — сказал Свинцов.

В понедельник, 22 декабря, в РКН подтвердили, что ограничивают работу WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), так как мессенджер нарушает российское законодательство.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре пояснили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий. Регулятор не исключил в будущем полной блокировки WhatsApp.

