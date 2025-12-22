WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию

WhatsApp полностью заблокируют в России при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре. Что известно об ограничении мессенджера?

Когда WhatsApp полностью заблокируют в России, что известно 22 декабря

В РКН подтвердили, что продолжат ограничивать работу мессенджера, так как WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) нарушает российское законодательство.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре пояснили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в РКН, порекомендовав россиянам «переходить на национальные сервисы».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что WhatsApp уже в ближайшее время может полностью прекратить работу в России. Это официальная позиция Роскомнадзора, заявил он. Блокировка WhatsApp продлится до тех пор, пока он не начнет соблюдать законы РФ.

Фото: Global Look Press

«Это просто донастройка системы, потому что огромное количество провайдеров широкополосного интернета, разные мобильные операторы по-разному управляют своей инфраструктурой, в каких-то регионах уже хорошо отстроена блокировка, где-то не очень хорошо. Это сложная система, чтобы все шлюзы блокировать, отделять трафик. Возможно, уже в ближайшее время WhatsApp отключат у всех», — пояснил Свинцов.

Что известно о замедлении WhatsApp

В понедельник, 22 декабря, россияне массово жалуются на проблемы в работе WhatsApp.

По данным сервиса «Сбой.рф», на работу мессенджера пожаловались 4813 пользователей. На сайте downdetector.su за сутки подано 838 жалоб, пользователи из России пишут, что не приходят оповещения и не работает приложение мессенджера.

«Замедление WhatsApp набирает обороты, с сегодняшнего дня (22 декабря) скорость работы мессенджера сократилась на 70–80%, операторы связи к этому отношения не имеют», — заявил источник СМИ.

У многих пользователей WhatsApp не загружается с вечера воскресенья, 21 декабря. Больше всего жалоб на неполадки поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы фиксируются также в Подмосковье, Воронежской, Владимирской, Калининградской областях, Крыму и Краснодарском крае.

