WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию

WhatsApp полностью заблокируют в России при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре. Что известно об ограничении мессенджера?
Когда WhatsApp полностью заблокируют в России, что известно 22 декабря
В РКН подтвердили, что продолжат ограничивать работу мессенджера, так как WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) нарушает российское законодательство.
«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — сказано в сообщении.
В Роскомнадзоре пояснили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.
«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в РКН, порекомендовав россиянам «переходить на национальные сервисы».
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что WhatsApp уже в ближайшее время может полностью прекратить работу в России. Это официальная позиция Роскомнадзора, заявил он. Блокировка WhatsApp продлится до тех пор, пока он не начнет соблюдать законы РФ.
«Это просто донастройка системы, потому что огромное количество провайдеров широкополосного интернета, разные мобильные операторы по-разному управляют своей инфраструктурой, в каких-то регионах уже хорошо отстроена блокировка, где-то не очень хорошо. Это сложная система, чтобы все шлюзы блокировать, отделять трафик. Возможно, уже в ближайшее время WhatsApp отключат у всех», — пояснил Свинцов.
Что известно о замедлении WhatsApp
В понедельник, 22 декабря, россияне массово жалуются на проблемы в работе WhatsApp.
По данным сервиса «Сбой.рф», на работу мессенджера пожаловались 4813 пользователей. На сайте downdetector.su за сутки подано 838 жалоб, пользователи из России пишут, что не приходят оповещения и не работает приложение мессенджера.
«Замедление WhatsApp набирает обороты, с сегодняшнего дня (22 декабря) скорость работы мессенджера сократилась на 70–80%, операторы связи к этому отношения не имеют», — заявил источник СМИ.
У многих пользователей WhatsApp не загружается с вечера воскресенья, 21 декабря. Больше всего жалоб на неполадки поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы фиксируются также в Подмосковье, Воронежской, Владимирской, Калининградской областях, Крыму и Краснодарском крае.
