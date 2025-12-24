Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 17:27

В России смогут блокировать сайты без решения суда

В России появятся механизмы внесудебной блокировки сайтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках второго пакета мер по противодействию мошенничества в России появится внесудебный механизм блокировки фишинговых сайтов, сообщили в ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Отмечается, что до этого упрощенной процедуре заморозки подвергались только поддельные сайты банков и финансовых организаций.

Отдельное внимание уделено борьбе с фишингом. Вводится запрет на распространение информации, направленной на обман пользователей и хищение их данных, а также механизмы внесудебной, оперативной блокировки мошеннических сайтов, — подчеркнули в аппарате.

Ранее стало известно, что в России готовится к запуску сервис, который позволит гражданам сообщать о попытках кибермошенничества напрямую через портал «Госуслуги». Мера также вошла во второй пакет мер по противодействия злоумышленникам.

Тем временем в МВД россиян предупредили, что аферисты разработали новую схему мошенничества с использованием популярных маркетплейсов. Злоумышленники, маскируясь под участников партнерских программ, заманивают граждан обещаниями легкого заработка.

