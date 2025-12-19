Россияне направили более 2,5 млн вопросов Путину на прямую линию

Россияне направили более 2,5 млн вопросов президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, передает телеканал «Россия 24». Мероприятие пройдет 19 декабря в 12:00 мск в Гостином дворе.

Всего количество обращений — более 2,5 млн на данный момент, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

18 декабря сообщалось, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск того дня поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений.

Кроме того, в московском Гостином Дворе завершились приготовления к «Итогам года с Владимиром Путиным». Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими. Прямую линию проведут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.