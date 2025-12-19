Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:54

Россияне направили более 2,5 млн вопросов Путину на прямую линию

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Россияне направили более 2,5 млн вопросов президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, передает телеканал «Россия 24». Мероприятие пройдет 19 декабря в 12:00 мск в Гостином дворе.

Всего количество обращений — более 2,5 млн на данный момент, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

18 декабря сообщалось, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск того дня поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений.

Кроме того, в московском Гостином Дворе завершились приготовления к «Итогам года с Владимиром Путиным». Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими. Прямую линию проведут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

