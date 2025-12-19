Новый год-2026
19 декабря 2025 в 10:26

В Москве перекрыли улицы перед прямой линией с Путиным

Улицы Варварка и Ильинка частично перекрыли перед прямой линией с Путиным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыли для движения автомобилей, сообщил корреспондент NEWS.ru. Они расположены рядом с Гостиным двором, где пройдет прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным.

Уточняется, что по Варварке ограничено движение от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а по Ильинке — от Новой площади до Красной площади. Кроме того, на этих улицах временно запретили парковать автомобили.

Ранее иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, поделились темами, которые планируют поднять на предстоящей пресс-конференции с Путиным. В частности, американские журналисты обозначили, что мировую общественность в контексте российской политики волнует урегулирование ситуации на Украине.

До этого стало известно, что прямую линию с президентом РФ проведут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Они будут находиться рядом с российским лидером, помогая вести диалог с согражданами. Также сообщалось, что число обращений на прямую линию превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений.

