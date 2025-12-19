На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог

В кол-центре, где операторы получают вопросы для президента России Владимира Путина, постоянно находится психолог, сообщает «Пятый канал». Дело в том, что операторы в этот день сталкиваются с колоссальной нагрузкой: на площадке работают в основном молодые специалисты, многим из которых еще нет 22 лет.

При этом обращения поступают самые разные, и нередко они связаны с тяжелыми эмоциональными переживаниями. Как пишет канал, на прямую линию звонят и пенсионеры, и инвалиды, и люди, которые потеряли близких на СВО. По этой причине на площадке постоянно дежурит психолог, который помогает сотрудникам справляться со стрессом после тяжелых разговоров.

Ранее сообщалось, что россияне направили российскому лидеру более 2,5 млн вопросов. Само мероприятие пройдет 19 декабря в 12:00 мск. До этого стало известно, что улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыли для движения автомобилей. Они располагаются рядом с Гостиным двором, где пройдет прямая линия с президентом. Также на этих улицах временно запретили парковать автомобили.