«Что он несет?»: Путин высказался о громких заявлениях генсека НАТО Путин раскритиковал генсека НАТО Рютте из-за заявлений о войне с Россией

Президент России Владимир Путин назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте умным и эффективным политиком, однако глава государства резко раскритиковал риторику политика о войне с РФ. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве лидер государства призвал Рютте прочитать новую Стратегию национальной безопасности США.

Умный, системный и эффективный премьер-министр был. Экономика Нидерландов находится в хорошем состоянии, это часть его заслуги. Но что он несет? Мне так хочется спросить: слушай, ну, что ты говоришь про войну с Россией, — сказал он.

Путин подчеркнул, что все основные ресурсы альянса — финансы, технологии, вооружения — поступают от США, и именно их стратегия должна быть определяющей. Он усомнился в профессиональной подготовке Рютте, задавшись вопросом, как НАТО может быть нацелено на конфликт с Россией, если главная страна Альянса не считает ее врагом.

Также российский президент отметил, что отдельные политические лидеры в Европе ведут себя агрессивно и непрофессионально по отношению к России. Конкретных имен глава государства не привел.