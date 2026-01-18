«Прониклись, болваны?»: Медведев задал важный вопрос об отношениях ЕС и США

«Прониклись, болваны?»: Медведев задал важный вопрос об отношениях ЕС и США Медведев поинтересовался у ЕС, прониклась ли Европа идеей вернуть величие США

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X поинтересовался, прониклись ли европейцы идеей лозунга Make America Great Again (MAGA) (перевод с английского — сделаем Америку снова великой). Он отметил, что эта формула подразумевает автоматический ущерб самой Европе.

Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Наконец-то прониклись этой идеей, болваны? — спросил Медведев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы введения пошлин США в отношении Парижа из-за учений в Гренландии абсолютно недопустимыми. Он подчеркнул, что Франция остается привержена принципу суверенитета и Уставу ООН.

Тем временем выяснилось, что Евросоюз может потребовать США вывести войска с территории организации в ответ на введение пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что лидеры ЕС вряд ли пойдут на компромисс с американским президентом Дональдом Трампом.