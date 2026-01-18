Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 23:06

«Прониклись, болваны?»: Медведев задал важный вопрос об отношениях ЕС и США

Медведев поинтересовался у ЕС, прониклась ли Европа идеей вернуть величие США

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X поинтересовался, прониклись ли европейцы идеей лозунга Make America Great Again (MAGA) (перевод с английского — сделаем Америку снова великой). Он отметил, что эта формула подразумевает автоматический ущерб самой Европе.

Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Наконец-то прониклись этой идеей, болваны? — спросил Медведев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы введения пошлин США в отношении Парижа из-за учений в Гренландии абсолютно недопустимыми. Он подчеркнул, что Франция остается привержена принципу суверенитета и Уставу ООН.

Тем временем выяснилось, что Евросоюз может потребовать США вывести войска с территории организации в ответ на введение пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что лидеры ЕС вряд ли пойдут на компромисс с американским президентом Дональдом Трампом.

Дмитрий Медведев
США
Европа
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти США могут отправить в Миннесоту 1,5 тыс. особо подготовленных бойцов
«С фокусом»: Умеров рассказал о переговорах в США
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 января 2026 года
Приметы 19 января — Крещение Господне: морозы, купание в проруби и свадьбы
«Имеет право»: Фетисов прокомментировал отказ Овечкина поддерживать ЛГБТ
Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в минус 15 градусов мороза
Президент Ирана рассказал США, чем грозит атака на верховного лидера
Немецкие военные завершили свою миссию в Гренландии
За праздники москвичи забрали из приютов более сотни животных
Трамп рассказал, как долго будут актуальны пошлины против стран ЕС
В штурмовых подразделениях ВСУ выявили схему с «мертвыми душами»
«Прониклись, болваны?»: Медведев задал важный вопрос об отношениях ЕС и США
«Вы ничего не вырежете»: Трамп пригрозил подать в суд на CBS
Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети
Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда
Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой
Москвичей предупредили о сильнейших морозах
Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ
Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.