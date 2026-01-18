«В пику Трампу»: политолог об ответе ЕС на пошлины США из-за Гренландии

Евросоюз может потребовать США вывести войска с территории организации в ответ на введение пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, лидеры ЕС вряд ли пойдут на компромисс с американским президентом Дональдом Трампом.

Сомневаюсь в том, что европейцы будут сдавать назад и идти на какой-то компромисс. Они и так еле-еле убедили своих главных «ястребов» летом этого года пойти на компромисс с Трампом. Сейчас, я думаю, это вряд ли получится, поэтому будут отвечать симметрично. Речь уже идет о том, чтобы шантажировать США тем, что попросят их вывести свои войска и сократить свое присутствие на военных базах в Европе, а это ударит по военным возможностям США. Не зря сейчас ЕС демонстративно заключает большую торговую сделку со странами МЕРКОСУР (страны Южноамериканского общего рынка. ― NEWS.ru). Таким образом, они тоже отправляют важный сигнал администрации Трампа о том, что Европа настроена против его попыток реализовать доктрину Монро, ― объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что фактически новые пошлины означают разрыв согласованной ранее торговой сделки между ЕС и США. Он подчеркнул, что для США это серьезный рычаг давления, потому что многие европейские компании могут потерять значительную часть рынка сбыта из-за тарифов. При этом собеседник добавил, что для Америки этот процесс тоже не пройдет безболезненно. Это приведет к росту цен внутри США, росту инфляции, что повлияет на рейтинг Трампа, пояснил он.

ЕС продолжает сохранять и будет пытаться укреплять свое влияние в западном полушарии. Поэтому такое полномасштабное противостояние будет продолжаться и дальше. Кстати говоря, что любопытно, в тот же самый день Канада объявила о заключении торговой сделки с КНР. Эта сделка также заключается в пику Трампу, потому что Канада открывает свои рынки для китайской продукции, а часть этой продукции потом отправится уже на американский рынок. Поэтому сейчас я думаю, что все это будет усугублять трансатлантический раскол. Впереди еще Давосский форум, и на нем как раз этот раскол проявится в полной мере, ― резюмировал Дудаков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы введения пошлин в отношении Парижа из-за учений в Гренландии абсолютно недопустимыми. Он подчеркнул, что Франция остается привержена принципу суверенитета и Уставу ООН.