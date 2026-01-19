В Чувашии загорелось более двух тысяч «квадратов» птицефабрики

В Чувашии произошел пожар в цехе птицефабрики, сообщила пресс-служба в ГУ МЧС по республике. Там уточнили, что пламя удалось локализовать на площади более 2 тыс. квадратных метров.

В Чувашии пожарные МЧС России тушат пожар на территории агрофирмы. Пламя охватило цех птицефабрики в поселке городского типа Новые Лапсары. Спасатели локализовали пожар на площади 2 тыс. и 100 квадратов, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ» произошел крупный пожар в столовой «Айшат», огонь охватил 150 квадратных метров. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники.

До этого масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

Также двое мужчин 1954 и 1956 годов рождения погибли при пожаре в поселке Любино Омской области. Сообщалось, что погибшие проводили в доме ремонтные работы. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».