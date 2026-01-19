Атака США на Венесуэлу
Приметы 19 января — Крещение Господне: морозы, купание в проруби и свадьбы

Что можно и нельзя делать на Крещение по приметам Что можно и нельзя делать на Крещение по приметам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
19 января весь православный мир празднует Крещение Господне (это торжество еще называют Богоявлением). Для христиан это один из важнейших праздников, завершающий период рождественских Святок. В этот день они вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. По традиции Крещение всегда сопровождалось великим освящением воды, купанием в иорданях (прорубях) и суровыми крещенскими морозами.

Погодные приметы на Крещение, 19 января

Погода на Крещение считалась решающей для всего будущего года.

  • Если день ясный и морозный, лето будет засушливым и жарким, а урожай — средним.

  • Пасмурная погода и снег хлопьями — к богатому урожаю хлеба и благополучному году.

  • Если на Крещение идет дождь — это предвещало хороший урожай зерновых, но дождливое лето.

  • Синие облака на небе — к урожайному году.

  • Полный месяц в этот день — к сильному весеннему половодью.

  • Крещенская оттепель — к проблемам со здоровьем в текущем году.

Приметы о зверях и птицах на Крещение, 19 января

Как и в прошлые дни, громкий и долгий лай собак предвещал удачу охотникам. Считалось, что в лесах будет много дичи.

Что можно и нужно делать 19 января

Главная особенность дня — вера в то, что вся вода в мире в эту ночь становится святой. Крещенскую воду поэтому хранят весь год у икон и используют для исцеления. Считалось необходимым окропить каждый угол дома святой водой, чтобы изгнать остатки нечисти после Святок. За водой ходят в храм или к освященным водоемам.

А вот традиция окунаться в иордань символизирует очищение, но церковь напоминает: это народный обычай, а не обязательное церковное требование.

Приметы 19 января Приметы 19 января Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще можно делать 19 января?

  • Распахивать окна и двери. Хозяйки на минуту открывали дом, чтобы выпустить все старое и плохое и впустить благодать.

  • Свататься. Считалось, что брак, о котором договорились на Крещение, будет самым крепким и счастливым.

  • Загадывать желания на воду. Глядя в чашу с водой, шептали свои заветные мечты — верили, что в эту ночь вода слышит.

Что нельзя делать 19 января

  • Стирать белье. Это самый строгий запрет. Считалось, что освященную воду в реках нельзя осквернять грязными вещами. Запрет на стирку в водоемах длился еще неделю после праздника.

  • Плакать и жаловаться. Тот, кто льет слезы на Крещение, рискует провести в печали весь следующий год.

  • Ссориться и сквернословить. Любой негатив в такой светлый день считался тяжким грехом, который может привлечь болезни.

  • Убираться и выносить мусор. Как и в другие большие праздники, физический труд и суета заменялись молитвой и отдыхом.

  • Давать деньги в долг. Считалось, что вместе с деньгами из дома может уплыть достаток на многие месяцы.

  • Жадничать при наборе воды. Нельзя набирать воду ведрами без надобности или ругаться в очереди за ней — так она теряет свои свойства.

Крещение Господне: история, традиции и сила святой воды — читайте на нашем сайте.

