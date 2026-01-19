Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 00:16

Власти США могут отправить в Миннесоту 1,5 тыс. особо подготовленных бойцов

WP: 1,5 тыс. военных США могут отправить в Миннесоту из-за беспорядков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пентагон готовится развернуть около 1,5 тыс. военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии в штате Миннесота, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на военных чиновников. В материале говорится, что такое решение будет принято в случае обострения ситуации с беспорядками.

Бойцы этой дивизии специализируются на работе в условиях низких температур, подчеркнули журналисты. Также министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее говорила, что в регион были направлены около 2 тыс. агентов и офицеров.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил властям штата Миннесота задействовать закон 1807 года о подавлении восстаний вооруженными силами. Такое решение будет принято, если жители штата не пресекут нападения на проводящих там операцию против нелегальных мигрантов сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Также Трамп заверил, что жителям великого штата Миннесота бояться нечего: грядет «день расплаты и возмездия» для действительно плохих и невменяемых людей. Поводом для таких слов стали миграционная политика штата и протесты против действий ICE.

ВС США
Миннесота
беспорядки
военные
