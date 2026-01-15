Трамп пригрозил привлечь армию для пресечения беспорядков в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил властям штата Миннесота задействовать закон 1807 года о подавлении восстаний вооруженными силами. Такое решение будет принято, если жители штата не пресекут нападения на проводящих там операцию против нелегальных мигрантов сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Я введу в действие закон о подавлении восстаний, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этой пародии, разворачивающейся в этом некогда великом штате, — написал он.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что текущие протесты в США не приведут к столь серьезным последствиям для американского президента, как это произошло в 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он прокомментировал сообщения о начавшихся беспорядках в Миннеаполисе, спровоцированных гибелью женщины в ходе операции Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), и отметил, что вопрос о том, действительно ли убитая представляла угрозу для жизни сотрудника, который ее застрелил, станет предметом внутреннего расследования.

Тем временем Трамп заверил, что жителям великого штата Миннесота бояться нечего: грядет «день расплаты и возмездия» для действительно плохих и невменяемых людей. Поводом для таких слов стали миграционная политика штата и протесты против действий ICE.