13 января 2026 в 18:49

«День расплаты»: Трамп пообещал возмездие американцам из-за протестов

Трамп заявил, что устроит жителям Миннесоты день расплаты за протесты

Фото: Lela Edgar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Для жителей Миннесоты настанет «день расплаты и возмездия», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Поводом для таких слов стали миграционная политика штата и протесты против действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Демократам из Миннесоты нравятся беспорядки, которые устраивают анархисты и профессиональные агитаторы, потому что это отвлекает внимание от $19 млрд, украденных действительно плохими и невменяемыми людьми. Не бойтесь, великий народ Миннесоты, день расплаты и возмездия грядет, — написал Трамп.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что текущие протесты в США не приведут к столь серьезным последствиям для американского президента, как это произошло в 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он прокомментировал сообщения о начавшихся беспорядках в Миннеаполисе, спровоцированных гибелью женщины в ходе операции Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), и отметил, что вопрос о том, действительно ли убитая представляла угрозу для жизни сотрудника, который ее застрелил, станет предметом внутреннего расследования.

До этого в Восточной Франции фермеры провели акцию протеста против политики принудительного забоя скота. В знак протеста они вывесили тушу мертвого теленка на дереве рядом с бывшим офисом министра сельского хозяйства Анни Женевар. Мера по забою была введена в связи со вспышкой нодулярного дерматита — опасного инфекционного заболевания.

