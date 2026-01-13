«День расплаты»: Трамп пообещал возмездие американцам из-за протестов

Для жителей Миннесоты настанет «день расплаты и возмездия», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Поводом для таких слов стали миграционная политика штата и протесты против действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Демократам из Миннесоты нравятся беспорядки, которые устраивают анархисты и профессиональные агитаторы, потому что это отвлекает внимание от $19 млрд, украденных действительно плохими и невменяемыми людьми. Не бойтесь, великий народ Миннесоты, день расплаты и возмездия грядет, — написал Трамп.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что текущие протесты в США не приведут к столь серьезным последствиям для американского президента, как это произошло в 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он прокомментировал сообщения о начавшихся беспорядках в Миннеаполисе, спровоцированных гибелью женщины в ходе операции Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), и отметил, что вопрос о том, действительно ли убитая представляла угрозу для жизни сотрудника, который ее застрелил, станет предметом внутреннего расследования.

