Французские фермеры устроили акцию протеста с трупом у офиса министра Французские фермеры вывесили тушу теленка перед офисом главы Минсельхоза Женевар

В восточной Франции фермеры устроили акцию протеста против политики принудительного забоя скота, вывесив тушу мертвого теленка на дереве рядом с бывшим офисом министра сельского хозяйства Анни Женевар, сообщила радиостанция ici. Требование ввели в связи со вспышкой нодулярного дерматита — опасного инфекционного заболевания.

Акция протеста прошла в коммуне Понтарлье в минувшую субботу, 13 декабря. В ней приняли участие около сотни человек, включая животноводов и местных жителей. Акция сопровождалась шумовым оформлением: фермеры сигналили клаксонами 20 тракторов и взрывали петарды. У здания также установили гроб и два креста как символы гибели скота.

Мероприятие прошло мирно под наблюдением полиции. В здании, которое сейчас занимает другой депутат, Эрик Льежон, прошла встреча с главой местного отделения профсоюза «Сельская координация». Протестующие требуют пересмотра жестких мер, угрожающих существованию их хозяйств.

Ранее французские фермеры обрушили душ из навоза на флаг республики и Евросоюза. Отходы полились из трактора. Соответствующее видео опубликовал один из французских пользователей в соцсети X.