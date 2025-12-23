Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 11:15

Фермер рассказал, сколько денег потерял из-за гибели почти 800 овец

Фермер Усюбян заявил, что потерял около 20 млн рублей из-за гибели овец

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Башкирский фермер Тагар Усюбян заявил, что потерял около 20 млн рублей из-за гибели почти 800 овец. По его словам, которые приводит РИА Новости, нужно оплатить работу спасателей и отправить тела животных в скотомогильник. При этом мужчина рассказал, что на его ферме живут 6 тыс. овец, 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота и 350 лошадей.

По моим подсчетам, ущерб составил 20 млн рублей, — сказал Усюбян.

Ранее спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе Башкирии почти 800 погибших овец и баранов. Изначально хозяин отары предположил, что провалилось под лед и утонуло 200–300 голов. Однако лишь одна овца смогла выжить. Специалисты Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

До этого стало известно, что приют для животных «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростова-на-Дону оказался заполнен трупами. Волонтеры нашли в учреждении мертвых кошек, собак, а также лис, белок и енотов. Количество погибших животных исчисляется сотнями.

Россия
Башкирия
овцы
фермеры
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.