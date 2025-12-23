Фермер рассказал, сколько денег потерял из-за гибели почти 800 овец Фермер Усюбян заявил, что потерял около 20 млн рублей из-за гибели овец

Башкирский фермер Тагар Усюбян заявил, что потерял около 20 млн рублей из-за гибели почти 800 овец. По его словам, которые приводит РИА Новости, нужно оплатить работу спасателей и отправить тела животных в скотомогильник. При этом мужчина рассказал, что на его ферме живут 6 тыс. овец, 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота и 350 лошадей.

По моим подсчетам, ущерб составил 20 млн рублей, — сказал Усюбян.

Ранее спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе Башкирии почти 800 погибших овец и баранов. Изначально хозяин отары предположил, что провалилось под лед и утонуло 200–300 голов. Однако лишь одна овца смогла выжить. Специалисты Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

