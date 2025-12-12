Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС Во Франции фермеры обрушили душ из навоза на флаг республики и ЕС

Фермеры во Франции обрушили душ из навоза на флаг республики и Евросоюза, информирует Telegram-канал «Звезда». По данным источника, отходы полились из трактора. Соответствующее видео опубликовал один из французских пользователей в соцсети X.

Канал отмечает, что аграрии мстят за решение властей забить более 200 коров, у которых на этой неделе нашли нодулярный дерматит. В акции протеста приняли участие несколько сотен французов. Митингующие также установили баррикады на пути к фермам, где содержатся животные. Однако правоохранители из спецотряда все равно вошли туда. Власти пока ситуацию не комментировали.

Ранее массовые забастовки во Франции парализовали работу 26 компаний спиртных напитков, входящих в группу LVMH. Причиной протестов стало решение руководства отменить традиционную премию, которую ввели в 1967 году.

В сентябре ведущий профсоюз Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) сообщил о более чем миллионе участников массовых манифестаций против мер жесткой экономии. Акции прошли по всей стране в ответ на антикризисные предложения властей.