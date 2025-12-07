Массовые забастовки во Франции парализовали ключевые винные дома

Массовые забастовки во Франции парализовали работу 26 компаний спиртных напитков, входящих в группу LVMH, передает французский телеканал LCI. Причиной протеста стало решение руководства отменить ежегодную премию, введенную в 1967 году.

В регионе Шампань-Арденны на северо-востоке страны в забастовке участвовали 80% сотрудников домов Ruinart и Moët & Chandon, отметили в источнике. Они являются производителями вин, коньяков и шампанского.

По оценкам профсоюзов, отмена выплат приведет к потере 10-15% дохода для сотрудников. В источнике так же подчеркнули, что это решение может быть связано со значительным падением продаж на ключевых рынках, включая США и Китай.

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что средняя цена на российское шампанское за 2025 выросла на 10,2%. По мнению эксперта, стоимость слабоалкогольного напитка перед Новым годом вряд ли изменится. Кроме того, по словам Леонова, многие продавцы в преддверии новогодних праздников реализуют шампанское по скидкам и акциям.

До этого в Таиланде отменили запрет на дневную продажу алкогольных напитков на срок шесть месяцев. Эта норма, действовавшая с 14:00 до 17:00, была введена в 1972 году. Продажа алкоголя разрешалась с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00.