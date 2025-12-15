Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:52

Врачи-интерны будут бастовать, несмотря на разгар сезона гриппа

В Британии ожидается пятидневная забастовка врачей-интернов в пик сезона гриппа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Врачи-интерны в Англии решили провести пятидневную забастовку, несмотря на критическую эпидемиологическую обстановку, передает Sky News со ссылкой на Британскую медицинскую ассоциацию (BMA). Акция протеста, требующая повышения оплаты труда, стартует в середине недели и продлится до 22 декабря.

Забастовка была инициирована после того, как интерны подавляющим большинством отклонили последнее предложение министра здравоохранения Уэза Стритинга. За эту меру проголосовали 83,2% членов профсоюза, принявших участие в опросе.

Министр осудил действия медиков, назвав их «эгоистичными, безответственными и опасными». Стритинг заявил, что профсоюз проявил шокирующее пренебрежение к безопасности пациентов и коллег, отказавшись перенести акцию на январь.

Решение о забастовке принято на фоне самой тяжелой за всю историю наблюдений вспышки гриппа в стране. Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), всего за неделю число заболевших выросло на 55%.

Ранее бывший ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон запретил посещать свой паб The Farmer«s Dog всем членам правящей Лейбористской партии Великобритании. Таким образом он присоединился к кампании против лейбористов, которую начали британские владельцы питейных заведений. Причиной протеста стало недовольство увеличением налоговой нагрузки на этот бизнес.

Великобритания
врачи
грипп
забастовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме готовят хорошие новости для добровольцев СВО
Сийярто разоблачил планы ЕС на Украину и пообещал помешать им
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.