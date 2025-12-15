Врачи-интерны будут бастовать, несмотря на разгар сезона гриппа В Британии ожидается пятидневная забастовка врачей-интернов в пик сезона гриппа

Врачи-интерны в Англии решили провести пятидневную забастовку, несмотря на критическую эпидемиологическую обстановку, передает Sky News со ссылкой на Британскую медицинскую ассоциацию (BMA). Акция протеста, требующая повышения оплаты труда, стартует в середине недели и продлится до 22 декабря.

Забастовка была инициирована после того, как интерны подавляющим большинством отклонили последнее предложение министра здравоохранения Уэза Стритинга. За эту меру проголосовали 83,2% членов профсоюза, принявших участие в опросе.

Министр осудил действия медиков, назвав их «эгоистичными, безответственными и опасными». Стритинг заявил, что профсоюз проявил шокирующее пренебрежение к безопасности пациентов и коллег, отказавшись перенести акцию на январь.

Решение о забастовке принято на фоне самой тяжелой за всю историю наблюдений вспышки гриппа в стране. Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), всего за неделю число заболевших выросло на 55%.

