Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 11:33

Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании

Кларксон запретил лейбористам приходить в свой паб из-за налоговой политики

Джереми Кларксон Джереми Кларксон Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон написал в соцсети Х, что запретил посещать свой паб The Farmer’s Dog всем членам правящей Лейбористской партии Великобритании. Таким образом он присоединился к кампании против лейбористов, которую начали британские владельцы питейных заведений. Причиной протеста стало недовольство увеличением налоговой нагрузки на этот бизнес.

Чтобы было понятно: я запрещаю всем членам Лейбористской партии посещать мой паб, — написал Кларксон.

Ранее Кларксон заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается казаться воинственным, но у него это не получается. Так он оценил слова премьера о том, что Лондон увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия.

До этого телеведущий раскритиковал Стармера и назвал его имбецилом. Он отметил, что хотел бы видеть на этом посту другого политика, в том числе президента России Владимира Путина.

лейбористы
бары
налоги
Великобритания
