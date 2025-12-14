Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании

Бывший ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон написал в соцсети Х, что запретил посещать свой паб The Farmer’s Dog всем членам правящей Лейбористской партии Великобритании. Таким образом он присоединился к кампании против лейбористов, которую начали британские владельцы питейных заведений. Причиной протеста стало недовольство увеличением налоговой нагрузки на этот бизнес.

Чтобы было понятно: я запрещаю всем членам Лейбористской партии посещать мой паб, — написал Кларксон.

Ранее Кларксон заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается казаться воинственным, но у него это не получается. Так он оценил слова премьера о том, что Лондон увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия.

До этого телеведущий раскритиковал Стармера и назвал его имбецилом. Он отметил, что хотел бы видеть на этом посту другого политика, в том числе президента России Владимира Путина.