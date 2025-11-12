Раскрыто, как смещение Стармера скажется на отношениях Британии с Россией Политолог Кортунов: Британия не наладит отношения с РФ после смещения Стармера

Лондон не наладит отношения с Москвой после возможной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал сообщение, что в Лейбористской партии готовятся сместить главу правительства с должности. По его словам, на это может подтолкнуть низкая популярность главы кабмина.

Обычно в Британии смена премьер-министра происходит после парламентских выборов. Но были случаи, когда партия оставалась у власти, а премьер терял поддержку и происходило его смещение. Такое возможно и сейчас в Лейбористской партии, поскольку там понимают, что руководство Стармера не очень популярно в стране. Со временем партия может не удержать свою власть, — пояснил Кортунов.

По словам политолога, некогда влиятельное пророссийское крыло внутри лейбористов, выступавшее за сотрудничество с Москвой и критически настроенное по отношению к НАТО, полностью утратило свое влияние. Он также отметил, что сейчас Стармера некем заменить.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи со Стармером в рамках климатического саммита COP-30 в Бразилии, сославшись на плотный рабочий график. Глава британского кабмина настаивал на проведении переговоров, чтобы выразить несогласие с требованиями ЕС о перечислении Великобританией до €6,5 млрд (около 612 млрд рублей) для участия в программе оборонных инвестиций.