Фон дер Ляйен начала избегать Стармера FT: фон дер Ляйен уклонилась от встречи со Стармером по вопросу требований ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках климатического саммита COP-30 в Бразилии, сославшись на плотный рабочий график, пишет FT. Глава британского кабмина настаивал на проведении переговоров, чтобы выразить несогласие с требованиями ЕС о перечислении Великобританией до €6,5 млрд для участия в программе оборонных инвестиций, а также о внесении дополнительных взносов в общеевропейский бюджет.

В Европейской комиссии пояснили, что встреча не состоялась из-за проблем с расписанием. Стармер заявил, что Лондон планирует принимать только те соглашения, которые несут реальную пользу для Соединенного Королевства и его промышленного сектора. Как отмечает издание, многие страны — участницы Евросоюза выражают опасения, что участие Великобритании в оборонных инициативах ЕС без существенных финансовых обязательств может сформировать опасный прецедент для других государств.

Ранее премьер-министру Великобритании рекомендовали сократить количество зарубежных визитов, соответствующее предупреждение прозвучало от заместителя главы государства Дэвида Лэмми. По его мнению, такой график может мешать решению внутренних проблем страны.