Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:15

Фон дер Ляйен начала избегать Стармера

FT: фон дер Ляйен уклонилась от встречи со Стармером по вопросу требований ЕС

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках климатического саммита COP-30 в Бразилии, сославшись на плотный рабочий график, пишет FT. Глава британского кабмина настаивал на проведении переговоров, чтобы выразить несогласие с требованиями ЕС о перечислении Великобританией до €6,5 млрд для участия в программе оборонных инвестиций, а также о внесении дополнительных взносов в общеевропейский бюджет.

В Европейской комиссии пояснили, что встреча не состоялась из-за проблем с расписанием. Стармер заявил, что Лондон планирует принимать только те соглашения, которые несут реальную пользу для Соединенного Королевства и его промышленного сектора. Как отмечает издание, многие страны — участницы Евросоюза выражают опасения, что участие Великобритании в оборонных инициативах ЕС без существенных финансовых обязательств может сформировать опасный прецедент для других государств.

Ранее премьер-министру Великобритании рекомендовали сократить количество зарубежных визитов, соответствующее предупреждение прозвучало от заместителя главы государства Дэвида Лэмми. По его мнению, такой график может мешать решению внутренних проблем страны.

Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка
Германия выдала ордер на арест подорвавших «Северные потоки» украинцев
IT-эксперт заявил о новой мошеннической схеме
Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой
Российских фигуристов внесли в «расстрельный» список Киева
Эстонские политики требуют выхода страны из конвенции о защите женщин
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.