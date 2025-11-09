Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 21:48

Стармеру намекнули на неотложные дела в Британии

The Times: Стармера предупредили о слишком частых поездках за рубеж

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупредили о необходимости ограничить количество зарубежных поездок, сообщает The Sunday Times. Заместитель главы государства Дэвид Лэмми дал ему понять, что они могут отвлекать от решения проблем внутри страны.

Лэмми и другие министры опасаются, что эти два факта могут быть связаны. Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается, — приводит издание слова источника.

Ранее сообщалось, что чучело Стармера сожгли в честь празднования ночи Гая Фокса. Символичное мероприятие прошло в городе Эденбридж на юге Англии. Главным событием праздника стало сжигание двух чучел: одно из них было одето как настоящий участник Порохового заговора XVII века Гай Фокс, а другое — как премьер-министр. Традиция придавать второму чучелу образ известной личности, у которой в обществе сложилась не самая хорошая репутация, возникла примерно 30 лет назад.

До этого в статье газеты The Daily Mail колумнист Эндрю Нил отметил, что, по его мнению, Стармер не пробудет на своем посту до лета 2026 года. Он заявил, что такой прогноз делают депутаты правящей Лейбористской партии, поскольку у него снизилось доверие со стороны населения.

