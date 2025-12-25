Русские сникерсы в Лондоне: как батончики из РФ попали в Британию

Жители британской столицы теперь могут купить не только классические сникерсы, но и их «русских двойников». Батончики в узнаваемой, но полностью русскоязычной упаковке, с российским номером службы поддержки появились в ряде магазинов, вызвав вопросы у потребителей. Как они оказались на полках в самом Лондоне и кто в итоге на этом зарабатывает — в материале NEWS.ru.

Что известно о появлении русских сникерсов в Британии

О том, что в лондонских магазинах стали продавать батончики «Сникерс» в полностью русскоязычной упаковке, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, вся информация на обертке, включая контакты службы поддержки, была представлена на русском. Например, на одном из батончиков в белом шоколаде было написано «белый», а другие позиции маркированы как «со вкусом пломбира».

Производитель батончиков Mars Wrigley UK and Ireland пояснил, что компания не в силах препятствовать действиям независимых трейдеров. Посредники могут закупать продукцию на российских или, например, белорусских предприятиях, а затем ввозить ее для продажи в Западной Европе. Именно через такие каналы, как считают в компании, эти товары и могли попасть на британские полки.

Как подчеркнули в компании, сникерсы в русской упаковке не изготавливаются для британского рынка. Эти батончики не встретить в крупных сетях, однако, по словам хозяев небольших лондонских лавок, они были закуплены у оптовых поставщиков, работающих с мелкой розницей. Точный путь товара до этих дистрибьюторов неясен.

Британские регуляторы считают, что реализация подобной продукции противоречит требованиям к маркировке, так как состав продукта не переведен на английский язык.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как русские сникерсы оказались на полках магазинов Лондона

Появление в Лондоне русских сникерсов — это не прорыв санкций и не возврат к старой торговле, все проще: это типичный механизм параллельного импорта. «Посредники приобретают продукцию, произведенную для российского рынка, в России или соседних странах, а затем реализуют ее в Западной Европе через сети мелкой розницы», — объясняет NEWS.ru бизнес-стратег СЕО PRoud.365 Евгения Истомина.

По словам эксперта, компания Mars Wringley действительно не может контролировать дальнейшее движение товара после его первичной продажи, и в этом смысле подобные цепочки существуют независимо от официальной позиции бренда и санкционных ограничений.

По словам вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющего партнера ЮК «Лекс Альянс» Артура Леера, крупные дистрибьюторы работают в логике выгоды. «Разница курсов, уровень производственных затрат, стоимость логистики — все это может сделать закупку российских товаров экономически привлекательной даже для рынков, которые формально находятся по другую сторону санкционных барьеров», — говорит собеседник NEWS.ru.

Если при этом соблюдаются правила в сфере интеллектуальной собственности, дистрибьютор вправе распространять продукцию на любые рынки, добавляет эксперт. Дальше в дело вступают требования конкретной юрисдикции — вопросы маркировки, допуска к продаже, национальные нормы регулирования, отмечает Леер.

Кому выгодны закупки сникерсов в России

Во-первых, покупателям. Существенную роль во всей этой истории играет устойчивый потребительский спрос со стороны русскоязычной диаспоры, отмечает Истомина. «Сейчас много россиян проживает за границей, включая Лондон, где сформировался стабильный рынок привычных продуктов, где важна не столько категория товара, сколько знакомый вкус, формат и язык упаковки. Для части покупателей это элемент повседневной нормы, а не политический выбор», — рассуждает она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во-вторых, для посредников это чистый и доходный бизнес. Они покупают батончики в России, где они относительно дешевы, а продают в Великобритании, где их цена в фунтах делает операцию очень выгодной. Даже с учетом затрат на доставку и возможные риски разница в курсах валют и ценах гарантирует прибыль, указывает Истомина.

В-третьих, как обратил внимание профессор Крэнфилдской бизнес-школы Иоаннис Колиусис, приобретение такой продукции в Великобритании можно рассматривать как косвенную поддержку российской экономики. Если говорить проще, то западные потребители через цепочку посредников фактически финансируют работу фабрики в России (пусть и косвенно), покупку местного сырья и выплату налогов в российский бюджет.

Почему санкции не помешали закупкам русских сникерсов

В результате мы видим конфликт: государственные санкции борются с обычной рыночной логикой: там, где есть спрос и выгода, всегда найдутся продавцы и покупатели. Поэтому такие товары, как эти батончики, все равно просачиваются через неофициальные каналы.

«Эта история наглядно демонстрирует, что ограничения работают избирательно и не способны полностью остановить трансграничное движение продукции там, где сохраняется спрос и экономический стимул», — заключает Истомина.

