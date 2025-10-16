Планы Трампа провалились: почему Индия никогда не откажется от нефти РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы получил от премьер-министра Индии Нарендры Моди обещание отказаться от закупок российской нефти. В Нью-Дели утверждения республиканца не подтвердили, но и опровергать не стали. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: Вашингтон не прекратит давить на индийские власти. Устоит ли Индия под этим прессингом и почему ей невыгодно отказываться от российской нефти — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп о российской нефти для Индии

Трамп во время беседы со СМИ в Вашингтоне 15 октября заявил, что Моди пообещал ему отказаться от закупок нефти у России.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть [у РФ]. И сегодня [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — подчеркнул американский лидер.

На следующий день МИД Индии в ответ на слова Трампа заявил, что в «условиях нестабильной энергетической ситуации» страна ставит в приоритет защиту интересов своего населения, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа.

«Что касается США, мы много лет стремимся расширить наши закупки энергоносителей. В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются», — отметил представитель ведомства Рандхир Джайсвал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сдержанно прокомментировал ситуацию и дал понять, что Москва не спешит доверять резонансным заявлениям Трампа.

«Здесь нужно, наверное, больше ориентироваться на заявление Министерства иностранных дел, которое было сделано после заявления Трампа. Там, собственно, дается оценка Дели. Лучше ориентироваться на это», — заявил представитель Кремля.

Нефтеперерабатывающий завод в России Фото: Global Look Press

Что означают заявления Трампа

В августе Трамп ввел 25-процентные пошлины для Нью-Дели за закупку нефти у России. Дополнительный тариф вступил в силу 27 августа, в результате общий размер введенных пошлин достиг 50%. Вероятно, вопрос дальнейших закупок нефти у России будет обсуждаться на встрече президента США и премьера Индии на саммите АТЭС в Южной Корее.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru назвал последние заявления Трампа продолжением его попыток ослабить российско-индийское партнерство.

«Трамп просто хочет сформировать повестку дня в желательном для него виде. Совершенно очевидно, что никаких обязательств индийцы ему не давали, да и Индия уже заявила о том, что она, в принципе, ориентируется на свои национальные интересы и диверсифицирует поставки», — пояснил собеседник.

Таким образом, считает он, Вашингтон пытается надавить не только на Индию, но и на Россию. Суслов уверен, что Трамп и дальше продолжит прессинг. Взамен он может пообещать смягчение тарифной политики на товары индийского производства.

«Белый дом хочет добиться от Индии обязательства по уменьшению импорта российской нефти в качестве условия заключения торговой сделки», — указал Суслов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в беседе с NEWS.ru назвал и заявления Трампа, и реакцию Индии классическим примером современной дипломатической игры, где экономические интересы сталкиваются с геополитикой.

Откажется ли Индия от российской нефти

Пока Россия сохраняет статус ключевого поставщика нефти для Индии. Среднесуточный импорт черного золота в эту страну оценивается приблизительно в 1,75 млн баррелей. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru отметил, что речь идет примерно о 70–85 млн тонн нефти в год и около 5–7 млн тонн нефтепродуктов.

Председатель правления Фонда развития Азии индолог Александр Собянин утверждает, что существенная часть этого объема идет на перепродажу в Европу, страны Азии и Африки.

«Индия после введения санкций против России — главный перепродавец российской нефти и нефтепродуктов. Сырье закупается дешевле рынка, но нигде не видны ни реальные объемы, ни деньги. Это безумно выгодно и Дели, и международной теневой флотилии, которая обслуживает поставки. Там выше маржа, выше доходы индийских страховщиков», — рассказал он NEWS.ru.

Хранилище нефти в Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, это способствует росту политического влияния Индии и России в Азии и Африке, куда поставляется сырье. «Россия — это надежно, это практически единственный мировой игрок, который держит слово и соблюдает обязательства, и это ценят», — добавил собеседник.

Собянин уверен, что Индия ни при каких условиях не откажется от российской нефти. «Я думаю, что Моди позволит Трампу сохранить лицо и, может быть, скажет о пересмотре своей политики, но не будет это исполнять», — подчеркнул он.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский сказал NEWS.ru, что реальные последствия давления Трампа на Индию будут ясны через три-четыре месяца. «Или будет эффект, или мы ничего не заметим вообще, если Индия сохранит все как было», — отметил он. При этом он считает, что Индия сегодня нуждается в больших количествах черного золота: являясь импортером сырой нефти, она остается и достаточно крупным экспортером продуктов нефтепереработки.

По словам Суслова, о готовности Индии выдержать американский прессинг говорит реакция Дели на введение дополнительных 25-процентных пошлин минувшим летом.

«Вместо того чтобы пойти навстречу президенту США, Моди полетел на саммит ШОС, где встретился с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. В результате произошел острейший кризис американо-индийских отношений за последнюю четверть века, даже больше. Говорить о том, что Дели пойдет на такие уступки, которые бы противоречили индийским национальным интересам, не приходится вообще», — резюмировал эксперт.

