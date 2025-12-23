Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 10:09

В России завершили расследование скандального дела о телефонных мошенниках

В России завершили расследование скандального дела о телефонных мошенниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственный комитет РФ завершил расследование дела о телефонном мошенничестве в отношении 21 участника организованной преступной группы, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила в Telegram-канале СК, что речь идет об ущербе на сумму более 100 млн рублей.

Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, — сообщила Петренко.

Отмечается, что фигуранты дела представлялись сотрудниками операторов мобильной связи, Центробанка РФ, «Госуслуг» и других ведомств. Они вводили в заблуждение пенсионеров и предлагали отдать средства курьеру для якобы зачисления на безопасный счет.

Ранее Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иски к так называемым дропперам (лица, которые за вознаграждение обналичивают украденные мошенниками деньги) по месту жительства. Согласно решению суда, граждане могут подать заявление о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения, даже если ответчик проживает в другом регионе.

