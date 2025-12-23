В Госдуме оценили информацию о повышении цен на стоматологию Депутат Хамитов: резкое повышение цен на стоматологию является недопустимым

Резкое повышение цен на стоматологию на 100% недопустимо, заявил LIFE.ru депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов. Он отметил, что это не роскошь, а базовая потребность.

О каком уровне жизни людей может идти речь, если стоматологические услуги станут многим не по карману? Считаю, что когда речь идет о здоровье, нельзя думать о выгоде, необходимо найти такое решение проблемы, которое сохранит доступность медицинских услуг для наших граждан и одновременно не допустит убыточности для отрасли, — заявил Хамитов.

Депутат подчеркнул, что готов обратиться в Минздрав РФ с соответствующим запросом, чтобы найти пути решения проблемы. По его словам, невылеченные вовремя зубы повлекут за собой более серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее врач-стоматолог Мария Балакирева рассказала, что цены на лечение зубов в 2026 году вырастут на 50–100%. Она отметила, что на формирование цены влияет несколько факторов.