Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 января 2026 в 15:15

Зубопротезирование может стать доступнее для пожилых россиян

Депутат Миронов призвал добавить зубопротезирование в ОМС для пожилых россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Руководитель фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил включить зубопротезирование в базовую программу ОМС для пенсионеров и предпенсионеров, пишет 360.ru. Он отметил, что большинство пожилых россиян страдают от проблем с зубами. По его мнению, это способствует развитию заболеваний пищеварения и сокращает продолжительность жизни.

Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы. Стоит это дорого. Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают, — подчеркнул Миронов.

Парламентарий уточнил, что подобные услуги бесплатны исключительно для льготников и лишь в некоторых регионах. Соответствующие поправки он призвал внести в закон об обязательном медицинском страховании.

Ранее фракция «Справедливая Россия» повторно внесла в Госдуму законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех пенсионеров. Согласно предложению, дополнительная выплата могла бы помочь компенсировать влияние инфляции.

депутаты
Сергей Миронов
пенсионеры
стоматология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тотальный контроль»: в МИД раскрыли опасную тенденцию Евросоюза
Главу Минздрава Владимирской области стали искать через доску объявлений
Расстрел мирных жителей, БПЛА над Крымом, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 30 января
В ГД назвали неочевидную меру наказания в деле выпоротого учителем мальчика
«Невозможно надышаться»: Сотникова впервые показала новорожденного малыша
Поиски Усольцевых возобновили по заявке СК: какие места проверят сейчас
Стали известны подробности избиения семиклассника учителем в уфимской школе
Военкомы гнались за киевлянином, но врезались в дерево и попали на видео
Для россиян по ОМС стал бесплатным важный анализ
Рабочего насмерть придавило трактором
Суд вынес приговор по делу о фейках об армии ученому из ПИЯФ
Пенсионерке срочно провели эвтаназию после ее отказа
Женщину едва не убило обрушившейся от снега крышей остановки
Власти хотят ввести новое ограничение на наличные
Психолог ответила, полезен ли челлендж «30 дней»
Погода в Москве в субботу, 30 января: ждать ли сильного мороза и снегопада
Дерматолог объяснил отсутствие мурашек на лице
«Это уже реально неонацизм»: МИД РФ отреагировал на новый запрет в Латвии
Суровые морозы и ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на февраль
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.