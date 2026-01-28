Зубопротезирование может стать доступнее для пожилых россиян Депутат Миронов призвал добавить зубопротезирование в ОМС для пожилых россиян

Руководитель фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил включить зубопротезирование в базовую программу ОМС для пенсионеров и предпенсионеров, пишет 360.ru. Он отметил, что большинство пожилых россиян страдают от проблем с зубами. По его мнению, это способствует развитию заболеваний пищеварения и сокращает продолжительность жизни.

Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы. Стоит это дорого. Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают, — подчеркнул Миронов.

Парламентарий уточнил, что подобные услуги бесплатны исключительно для льготников и лишь в некоторых регионах. Соответствующие поправки он призвал внести в закон об обязательном медицинском страховании.

Ранее фракция «Справедливая Россия» повторно внесла в Госдуму законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех пенсионеров. Согласно предложению, дополнительная выплата могла бы помочь компенсировать влияние инфляции.