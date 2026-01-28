Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 03:06

Российских пенсионеров могут обеспечить дополнительной выплатой

Миронов: ГД рассмотрит возможность введения 13-й пенсии для всех пожилых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фракция «Справедливая Россия» повторно внесла в Госдуму законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех пенсионеров, передает РИА Новости. Инициативу, приуроченную к новогодним праздникам, выдвинул лидер партии Сергей Миронов.

Согласно предложению, дополнительная выплата в размере страховой пенсии по старости, но не менее 1,5 прожиточных минимума пенсионера, могла бы помочь компенсировать влияние инфляции. Как отметил Миронов, в прошлом году аналогичная расчетная сумма составляла около 23 тысяч рублей. Политик подчеркнул, что эта мера особенно важна для покрытия праздничных расходов.

13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции, — сказал Миронов РИА Новости.

По словам Миронова, политическая сила требует введения 13-й пенсии больше 10 лет. Параллельно «Справедливая Россия» продолжает добиваться перехода на ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы повышать их не раз в год, а каждые три месяца.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов обратил внимание, что в России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты. Парламентарий подчеркнул, что для этого потребуются дополнительные средства.

пенсионеры
Госдума
выплаты
Справедливая Россия
