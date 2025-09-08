В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий

В России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В разговоре с «Ридусом» он добавил, что для этого потребуются дополнительные средства.

На мой взгляд, обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты технически возможно. Однако потребуются дополнительные средства. Поэтому для начала следует выяснить, из каких именно источников могут быть профинансированы предложенные изменения, — сказал Нилов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти на ежеквартальную индексацию пенсий. Парламентарий также предложил ввести дополнительную предновогоднюю выплату для пенсионеров — так называемую 13-ю пенсию.

До этого Миронов выразил мнение, что малоимущим пенсионерам нужно компенсировать расходы на лекарства. С соответствующим предложением парламентарий обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.