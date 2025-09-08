Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:54

В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий

Депутат Нилов назвал возможной ежеквартальную индексацию пенсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России технически возможно обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В разговоре с «Ридусом» он добавил, что для этого потребуются дополнительные средства.

На мой взгляд, обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты технически возможно. Однако потребуются дополнительные средства. Поэтому для начала следует выяснить, из каких именно источников могут быть профинансированы предложенные изменения, — сказал Нилов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти на ежеквартальную индексацию пенсий. Парламентарий также предложил ввести дополнительную предновогоднюю выплату для пенсионеров — так называемую 13-ю пенсию.

До этого Миронов выразил мнение, что малоимущим пенсионерам нужно компенсировать расходы на лекарства. С соответствующим предложением парламентарий обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Госдума
депутаты
пенсии
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли масштаб нанесенного ВПК Украины урона
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.