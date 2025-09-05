В Госдуме предложили способ поддержать российских пенсионеров

Малоимущим пенсионерам нужно компенсировать расходы на лекарства, считает глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением поддержать нуждающихся за счет федерального бюджета, передает 360.ru.

Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает поддержать людей преклонного возраста и за счет федерального бюджета полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, — заявил депутат.

Ранее стало известно, что родителям малолетних детей могут начать предоставлять льготы при трудоустройстве на госслужбу. Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» направили соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе предлагается учитывать период ухода за ребенком до трех лет как часть опыта, начислять баллы при конкурсном отборе и отдавать приоритет кандидатам с детьми.