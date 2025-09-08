Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 07:35

В Госдуме предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий

Госдума рассмотрит идею четыре раза в год индексировать пенсии россиян

В России предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий, пишет ТАСС со ссылкой на автора инициативы, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Политик также предложил ввести дополнительную предновогоднюю выплату для пенсионеров — так называемую 13-ю пенсию.

Индексация, по мнению Миронова, должна проводиться с учетом реального роста цен и тарифов за каждые три месяца. Он уверен, что эти меры призваны компенсировать влияние инфляции на доходы старшего поколения.

Мое предложение, это предложение нашей партии, чтобы проводить индексацию ежеквартально для пенсионеров, — указал парламентарий.

Миронов обратил внимание на сложное финансовое положение многих пожилых людей в стране. Предложения уже направлены на рассмотрение в соответствующие органы власти.

Ранее политик также предложил законопроект о снижении НДС на социально значимые товары. Ставка налога на продукты питания предлагается к снижению с текущих 10% до 5%. Инициатива распространяется на продовольственные товары, книжную продукцию, периодические издания, медикаменты и товары для детей. Проект направлен на поддержку широких слоев населения и снижение финансовой нагрузки на семьи.

