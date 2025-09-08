Проект о снижении НДС на продукты питания рассмотрят в Госдуме

Законопроект о снижении НДС на социально значимые товары внесут в Госдуму РФ на рассмотрение. Ставка налога на продукты питания предлагается к снижению с текущих 10% до 5%, пишет РИА Новости со ссылкой на автора проекта, лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Настоящим проектом федерального закона предлагается снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально значимыми для широких групп граждан Российской Федерации, — указал политик.

Инициатива распространяется на продовольственные товары, книжную продукцию, периодические издания, медикаменты и товары для детей. Проект направлен на поддержку широких слоев населения и снижение финансовой нагрузки на семьи.

Миронов подчеркнул, что продовольствие, лекарства и товары для детей составляют значительную часть потребительской корзины россиян. В случае принятия законопроекта, при превышении инфляции по социальным товарам над общим уровнем инфляции, ставка НДС может устанавливаться на уровне 0%.

Ранее в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в России. По мнению ряда парламентариев, он должен составлять 50 тыс. рублей.