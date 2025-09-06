Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 03:14

Миронов озвучил «честную» величину МРОТ

Миронов призвал поднять минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять 50 тыс. рублей, заявил в беседе с РИА Новости лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, для реализации этой инициативы необходим пересмотр ключевых направлений экономической политики.

Достижение высоких зарплат требует комплексных изменений в кредитно-денежной, бюджетной и налоговой сферах. Парламентарий уверен, что такие меры создадут условия для ускорения экономического роста, что позволит повысить МРОТ до предложенного уровня. Он также отметил, что экономика высоких зарплат должна сочетаться с мерами по снижению расходов граждан.

Тогда появятся условия для высоких темпов экономического роста, а, следовательно, и для повышения МРОТ до 50 тыс. рублей, как предлагает наша фракция, — сказал Миронов.

Правительство планирует повышение МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронуло 4,2 млн человек в России.

Ранее сообщалось, что доля россиян с доходом ниже МРОТ может достичь 7,6–7,9% во второй половине 2025 года». Это эквивалентно 11,1–11,6 млн человек. В 2024 году эта доля составляла 7,2%.

МРОТ
Сергей Миронов
экономика
повышение
