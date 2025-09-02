Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года

Доля россиян с доходом ниже МРОТ может достичь 7,6–7,9% во второй половине 2025 года, заявил инвестор Станислав Скуйбеда в беседе с «Газетой.Ru». Это эквивалентно 11,1–11,6 млн человек.

В 2024 году эта доля составляла 7,2%. Причины увеличения простые: цены растут заметно быстрее, чем МРОТ. В первом квартале 2025 года доля бедных была 8,1% — дальше она обычно снижается, но не настолько, чтобы перекрыть инфляцию, — объяснил эксперт.

По словам Скуйбеды, сдерживание бедности возможно при условии индексирования выплат по фактической инфляции. Также он предложил ввести доплаты семьям с доходами 1,0–1,3 прожиточного минимума и снизить налоговую нагрузку на зарплаты до 30 тысяч рублей.

Без мер поддержки доля бедных достигнет 8,3% к декабрю. С корректировкой — можно удержать уровень на 7,6%, — уточнил Скуйбеда.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что текущее повышение минимального размера оплаты труда до 27 тысяч рублей является недостаточным. По его словам, МРОТ следует повысить примерно до 60 тысяч рублей.