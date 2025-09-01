В Госдуме назвали МРОТ в 27 тысяч рублей недостаточным

В Госдуме назвали МРОТ в 27 тысяч рублей недостаточным Депутат Миронов: МРОТ должен составлять 60 тысяч рублей

Текущее повышение минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей является недостаточным, заявил лидер политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, МРОТ следует повысить примерно до 60 тыс. рублей, передает ТАСС.

Депутат отметил, что Минтруд планирует увеличить МРОТ в 2026 году до 27 тыс. рублей. При текущем прожиточном минимуме это будет достаточно, но реальный минимум составит от 35 до 43 тыс. рублей, считает Миронов. Парламентарий полагает, что необходимо пересмотреть методы расчета базовых показателей, включая потребительскую корзину.

Он рассказал, что партия СРЗП хочет изучить, сколько денег нужно людям для нормальной жизни. Они будут смотреть, сколько денег нужно разным группам людей: пенсионерам, студентам, семьям с детьми, особенно большим семьям. После того как все изучат, они получат точные цифры. Эти цифры предложат правительству.

Ранее Миронов призвал Федеральную антимонопольную службу проверить цены на цветы перед 1 сентября. По его мнению, необходимо предотвратить необоснованный рост цен на букеты ко Дню знаний.