В Госдуме потребовали проверить цены на цветы к 1 сентября Депутат Миронов попросил ФАС проверить цены на цветы к 1 сентября

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Федеральную антимонопольную службу провести проверку на предмет возможного завышения цен на цветы к 1 сентября, сообщает РИА Новости. По его словам, обсуждается выявление признаков злоупотребления доминирующим положением и неоправданного роста цен.

В этом году за парты сядут более 18 миллионов детей, в школу пойдут 1,5 млн первоклассников, соответственно, продавцы цветов в очередной раз «снимут сливки» и «заработают» баснословные суммы на букетах ко Дню знаний. <…> «Справедливая Россия» призывает ФАС России навести порядок, чтобы <…> проблема «сезонного» роста цен была решена, — подчеркнул Миронов.

По данным политика, цены на цветы в этом году достигли рекордных значений. Небольшой букет из роз или хризантем обходится в тысячу рублей, «скромные» композиции начинаются от 2500 рублей, а более крупные варианты стоят от 3500 рублей. Миронов отметил, что поставщики традиционно объясняют подорожание ростом курса валют и логистическими трудностями, однако, по его мнению, эти доводы несостоятельны: курс доллара снизился примерно на 20% по сравнению с концом 2024 года, а логистика перестроена.

Ранее Миронов выступил с инициативой о введении бесплатных школьных обедов в ответ на их подорожание. По его мнению, это поможет снизить расходы родителей и уменьшить неравенство среди учеников. Законопроект уже поступил в Госдуму и предусматривает бесплатное питание для всех детей.