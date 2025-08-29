День знаний — 2025
29 августа 2025 в 09:47

В Госдуме потребовали сделать бесплатными обеды для школьников

Миронов призвал сделать бесплатными школьные обеды на фоне подорожания питания

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Школьные обеды должны быть бесплатными хотя бы раз в день на фоне подорожания горячего питания в этом учебном году, заявил в беседе с NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По словам депутата, из-за подорожания растут не только расходы родителей, но и уровень неравенства.

Во многих регионах комплексный обед для старшеклассников уже стоит как бизнес-ланч в кафе. Например, в моем родном Петербурге такой обед обойдется почти в 500 рублей. Конечно, повышение цен бьет по карманам родителей. И в итоге на школьном столе все заметнее еще одно «блюдо» — социальное неравенство, — подчеркнул парламентарий.

Лидер СРЗП отметил, что в его партии считают необходимым создать равные условия для детей. Соответствующий законопроект политсила внесла в Госдуму. Сейчас, напомнил Миронов, горячее питание получают ученики 1–4 классов, а дети постарше могут питаться бесплатно, если у них есть льготы. СРЗП предлагает сделать бесплатную еду в государственных и муниципальных школах.

Это не просто помощь семьям с детьми, демографическое и социальное решение. Это вложения в здоровье детей, которые всегда окупаются. Например, чем лучше здоровье граждан, тем меньше нагрузка на медицину, — подытожил политик.

Ранее Минпросвещения России определило единые требования к организации учебного процесса в школах по всей стране. Занятия должны начинаться не ранее 08:00, а заканчиваться не позже 19:00 с учетом работы во вторую смену.

