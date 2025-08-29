День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 04:13

Минпросвещения России определило единый режим работы школ

Минпросвещения РФ: школьный день может продолжаться с 08:00 до 19:00

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство просвещения России определило единые требования к организации учебного процесса в школах по всей стране, пишет РИА Новости. Занятия должны начинаться не ранее 08:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при работе во вторую смену, пояснил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов, — указал он.

Документ также содержит четкие указания относительно распределения смен для разных параллелей классов. Особое внимание уделяется организации обучения для пятых и девятых классов, а также для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Их занятия должны проходить исключительно в первую смену.

Новые нормы основаны на требованиях СанПиН и направлены на сохранение здоровья школьников и обеспечение оптимальных условий для обучения. Учебный год традиционно начнется 1 сентября и завершится 26 мая, при этом школы могут самостоятельно выбирать систему организации обучения — по четвертям или триместрам. Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны для исполнения.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения никак не участвовало в разработке макета новой школьной формы, вызвавшего общественный резонанс. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что закон позволяет школам самим определять тот или иной фасон формы для учеников.

школы
режимы
Минпросвещения
уроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов
В России могут ввести новые льготы для родителей малолетних детей
Петров, осуждение СВО, помощь девочке из Донецка: где сейчас Старшенбаум
Военный эксперт озвучил важность освобождения Нелеповки для ДНР
Стало известно, каким будет курс доллара в сентябре
Минпросвещения России определило единый режим работы школ
Роман с Домогаровым, измена мужа, СВО: как живет Марина Александрова
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Россиянам объяснили, кому молиться за удачный учебный год для детей
Погиб глава правительства хуситов
Четыре здания повреждены в Орловской области из-за атаки ВСУ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 августа, царство амброзии
Сербия подтвердила намерение не вредить себе и России
Протесты с красноречивыми плакатами проходят в Вашингтоне
Российский артиллерист сровнял с землей позицию ВСУ
Сертификация премиальных импортных вин в России набирает обороты
Полицейский получил смертельное ранение в Махачкале
Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов
Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.