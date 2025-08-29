Минпросвещения России определило единый режим работы школ Минпросвещения РФ: школьный день может продолжаться с 08:00 до 19:00

Министерство просвещения России определило единые требования к организации учебного процесса в школах по всей стране, пишет РИА Новости. Занятия должны начинаться не ранее 08:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при работе во вторую смену, пояснил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов, — указал он.

Документ также содержит четкие указания относительно распределения смен для разных параллелей классов. Особое внимание уделяется организации обучения для пятых и девятых классов, а также для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Их занятия должны проходить исключительно в первую смену.

Новые нормы основаны на требованиях СанПиН и направлены на сохранение здоровья школьников и обеспечение оптимальных условий для обучения. Учебный год традиционно начнется 1 сентября и завершится 26 мая, при этом школы могут самостоятельно выбирать систему организации обучения — по четвертям или триместрам. Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны для исполнения.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения никак не участвовало в разработке макета новой школьной формы, вызвавшего общественный резонанс. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что закон позволяет школам самим определять тот или иной фасон формы для учеников.