В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации

Литва объявит режим экстремальной ситуации на следующей неделе из-за регулярного нарушения воздушного пространства метеорологическими зондами с грузом, запускаемыми контрабандистами с территории Республики Беларусь, сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене. По ее словам, которые передает издание Delfi, этот режим признан экспертами наиболее оптимальным для борьбы с незаконной деятельностью.

По мнению специалистов и экспертов, режим экстремальной ситуации в текущих условиях является наиболее оптимальным. Объявим о его введении на следующей неделе, — сказала Ругинене.

Ранее министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Европейскую комиссию с просьбой оказать содействие в возвращении примерно 100 грузовых фур, которые оказались заблокированы на территории Белоруссии. Машины застряли там после того, как Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе между двумя странами. Теперь литовская сторона заявляет, что Минск не разрешает этим транспортным средствам вернуться.