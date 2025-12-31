Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно

Для приготовления десерта по ГОСТу возьмите грецкие орехи — 1 ст., шоколад — 100 г, качественное сливочное масло — 250 г, густое сгущенное молоко — 8 ст. л. А для безе «Графских развалин» приготовьте 4 яйца, 1 ст. сахара.

Сначала займемся основой — хрустящим безе для торта «Графские развалины». Отделите белки от желтков и слегка взбейте их венчиком или миксером, постепенно добавляя весь сахар до устойчивой пены. Застелите противень пергаментом, выложите массу ложкой порциями и отправьте в духовку, разогретую до 110 градусов, на 10 минут. Затем убавьте до 95 градусов и допекайте еще 2 часа. Выключите огонь, оставьте безе досыхать внутри на 1,5 часа — оно получится нежным и воздушным.

Теперь крем и сборка «Графских развалин». Взбейте масло со сгущенкой до пышности, охладите в холодильнике. Измельчите орехи в крупную крошку ножом, оставив горсть для декора, порежьте шоколад кубиками. Чернослив запарьте кипятком на 5 минут, обсушите, нарежьте, часть приберегите. На блюде соберите торт: обмакните кусочки безе в сметанно-сгущенную смесь, выложите слой, заполняя зазоры обломками. Добавьте чернослив с орехами, повторите слои безе с начинкой, пока меренги не закончатся. Дайте настояться в холоде 6–10 часов — и наслаждайтесь!

