Устали от тяжелых масляных кремов? Этот крем-чиз для торта отличается легкостью и сбалансированной сладостью. Попробуйте и убедитесь в этом сами! NEWS.ru рассказывает, как сделать идеальную текстуру.

Создайте основу крема, превратив рикотту (400 г) в блендере в идеально гладкую, бархатистую массу. Добавьте густую вареную сгущенку (200 г) и мягкий сливочный сыр (100 г). И привнесите яркие акценты: введите в смесь ароматную лимонную цедру (1 ч.л.) и ванильный экстракт (1 ч.л.). Теперь взбивайте крем-чиз для торта миксером несколько минут, пока он не наполнится воздухом.

По этому рецепту крем-чиз для торта получается менее жирным, чем классический, с заметной зернистостью рикотты и карамельными нотками. Идеально подходит для прослойки бисквитов, особенно с ягодами или фруктами. Перед использованием охладите 1 час. Этот крем станет вашим секретным оружием в создании воздушных десертов.

