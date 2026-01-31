Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 10:02

На основе рикотты и сгущенки: рецепт идеального крем-чиза для торта

На основе рикотты и сгущенки: рецепт идеального крем-чиза для торта На основе рикотты и сгущенки: рецепт идеального крем-чиза для торта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от тяжелых масляных кремов? Этот крем-чиз для торта отличается легкостью и сбалансированной сладостью. Попробуйте и убедитесь в этом сами! NEWS.ru рассказывает, как сделать идеальную текстуру.

Создайте основу крема, превратив рикотту (400 г) в блендере в идеально гладкую, бархатистую массу. Добавьте густую вареную сгущенку (200 г) и мягкий сливочный сыр (100 г). И привнесите яркие акценты: введите в смесь ароматную лимонную цедру (1 ч.л.) и ванильный экстракт (1 ч.л.). Теперь взбивайте крем-чиз для торта миксером несколько минут, пока он не наполнится воздухом.

По этому рецепту крем-чиз для торта получается менее жирным, чем классический, с заметной зернистостью рикотты и карамельными нотками. Идеально подходит для прослойки бисквитов, особенно с ягодами или фруктами. Перед использованием охладите 1 час. Этот крем станет вашим секретным оружием в создании воздушных десертов.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить панкейки из переспелых бананов.

Проверено редакцией
Читайте также
ТОП-5 идей для полезного и быстрого начала дня: лучшие рецепты завтраков
Семья и жизнь
ТОП-5 идей для полезного и быстрого начала дня: лучшие рецепты завтраков
Жареная печень с луком: 5 лучших рецептов — будет мягкая и без горечи
Семья и жизнь
Жареная печень с луком: 5 лучших рецептов — будет мягкая и без горечи
Творог, ваниль и горсть изюма — замешиваю на кефире. За полчаса — пышные булочки на завтрак, тают во рту
Общество
Творог, ваниль и горсть изюма — замешиваю на кефире. За полчаса — пышные булочки на завтрак, тают во рту
Сама нежность: готовим крем-чиз для торта с белым шоколадом и тофу
Семья и жизнь
Сама нежность: готовим крем-чиз для торта с белым шоколадом и тофу
Готовлю тот самый медовик: медовые коржи и сметанная прослойка
Семья и жизнь
Готовлю тот самый медовик: медовые коржи и сметанная прослойка
рецепты
кулинария
торт
выпечка
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников
Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье
Удары по Украине сегодня, 31 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Мурманской области ввели резервную схему для котельных
Пермяки лишились пригородных «Финистов»
Сосед России намерен закрепить официальный статус русского языка
В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте
Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного
Пленный рассказал, как обманывают в военкоматах
В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»
Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза
Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов
Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу
Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения
В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф
Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву
Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя
Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна
Мошенники придумали новую схему с запугиванием и блокировкой счета
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.