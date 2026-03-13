Медовый рулет без миксера и заморочек: нежный, сочный и очень быстрый десерт к чаю

Медовый рулет без миксера и заморочек: нежный, сочный и очень быстрый десерт к чаю

Беру мед, муку и яйца и готовлю медовый рулет с нежным кремом из сметаны и творожного сыра, который получается мягче классического медовика, а готовится всего за полчаса.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или праздничного стола. Его необычность в том, что тонкий, ароматный бисквит сворачивается в рулет без единой трещинки, а крем из сметаны и творожного сыра делает десерт невесомым, тающим во рту.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, пропитанный медовый корж с легкой карамельной ноткой и бархатистый, чуть кисловатый крем, который идеально балансирует сладость. Рулет настолько мягкий и воздушный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яйца, 100 г сахара, 100 г меда, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя; для крема — 200 г сметаны (20–25%), 200 г творожного сыра, 80 г сахарной пудры, ванилин; для начинки по желанию — 100 г чернослива и 50 г грецких орехов. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Мед слегка подогрейте и добавьте к яйцам, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и вмешайте в яично-медовую смесь.

Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте при 180°C 8–10 минут до золотистого цвета. Готовый корж сразу переложите на чистое полотенце, сверните рулетом вместе с полотенцем и дайте остыть. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином, добавьте творожный сыр и аккуратно перемешайте. Если используете чернослив и орехи, мелко порубите их. Остывший корж разверните, смажьте кремом, посыпьте начинкой и снова сверните рулетом. Уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.

