04 апреля 2026 в 18:01

Ужин из куриной грудки может выглядеть так: рулет «Кордон-блю» с тягучей начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Рулет «Кордон-блю» — это изысканное блюдо, которое превращает обычную куриную грудку в настоящий шедевр. Нежный фарш, ароматная ветчина и тягучий сыр, запеченные в панировке, создают идеальное сочетание текстур и вкусов.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2–3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе нарежьте кусочками и измельчите в блендере до состояния фарша. Добавьте специи, перемешайте. Пергамент смажьте маслом. Выложите куриный фарш на пергамент, разровняйте в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. На фарш выложите тонкие ломтики ветчины, затем тертый сыр. С помощью пергамента аккуратно сверните плотный рулет.

Сверху смажьте рулет яйцом, затем посыпьте панировочными сухарями. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, нарезав на порционные кусочки.

Ранее стало известно, как приготовить курочку с плюшками — деревенское блюдо для обедов и ужинов.

Проверено редакцией
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке
Укутываю грудку в пергамент: никаких брызг и жира от сковороды, а мясо — нежность. Сочная курочка в духовке
курица
рецепты
рулеты
ужины
Дарья Иванова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
