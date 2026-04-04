Ужин из куриной грудки может выглядеть так: рулет «Кордон-блю» с тягучей начинкой

Рулет «Кордон-блю» — это изысканное блюдо, которое превращает обычную куриную грудку в настоящий шедевр. Нежный фарш, ароматная ветчина и тягучий сыр, запеченные в панировке, создают идеальное сочетание текстур и вкусов.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2–3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе нарежьте кусочками и измельчите в блендере до состояния фарша. Добавьте специи, перемешайте. Пергамент смажьте маслом. Выложите куриный фарш на пергамент, разровняйте в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. На фарш выложите тонкие ломтики ветчины, затем тертый сыр. С помощью пергамента аккуратно сверните плотный рулет.

Сверху смажьте рулет яйцом, затем посыпьте панировочными сухарями. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим, нарезав на порционные кусочки.

