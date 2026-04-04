Никаких больше скучных куриных голеней: пеку лукошки с курицей в слоеном тесте — хрустящие, сочные, как в ресторане

Лукошки с курицей — сытное угощение, которое покорит ваших гостей. Куриные голени предварительно обжаривают, слегка запекают, затем оборачивают слоеным тестом и снова отправляют в духовку. Для сочности на тесто сначала выкладывают тушеный шпинат, а потом уже голень.

Для приготовления вам понадобится: 4–6 куриных голеней, 500 г готового слоеного теста, 200 г свежего шпината, 1 зубчик чеснока, соль, перец, 1 яйцо для смазывания. Голени посолите, поперчите, обжарьте на сковороде до румяной корочки, затем доведите до полуготовности в духовке при 180 °С 10–15 минут.

Шпинат потушите с чесноком на сковороде 3–4 минуты. Тесто раскатайте, нарежьте полосками шириной 5–6 см. На каждую полоску выложите шпинат, сверху поместите голень, заверните тестом, формируя «лукошко». Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 190 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти лукошки и вкусны, и красивы.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке
Общество
Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке
Укутываю грудку в пергамент: никаких брызг и жира от сковороды, а мясо — нежность. Сочная курочка в духовке
Общество
Укутываю грудку в пергамент: никаких брызг и жира от сковороды, а мясо — нежность. Сочная курочка в духовке
На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки
Общество
На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки
Никаких больше сухих куриных грудок: запекаю курицу по-гречески «Котопуло клефтико» — сочно и вкусно
Общество
Никаких больше сухих куриных грудок: запекаю курицу по-гречески «Котопуло клефтико» — сочно и вкусно
Мария Левицкая
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

