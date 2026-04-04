Никаких больше скучных куриных голеней: пеку лукошки с курицей в слоеном тесте — хрустящие, сочные, как в ресторане

Лукошки с курицей — сытное угощение, которое покорит ваших гостей. Куриные голени предварительно обжаривают, слегка запекают, затем оборачивают слоеным тестом и снова отправляют в духовку. Для сочности на тесто сначала выкладывают тушеный шпинат, а потом уже голень.

Для приготовления вам понадобится: 4–6 куриных голеней, 500 г готового слоеного теста, 200 г свежего шпината, 1 зубчик чеснока, соль, перец, 1 яйцо для смазывания. Голени посолите, поперчите, обжарьте на сковороде до румяной корочки, затем доведите до полуготовности в духовке при 180 °С 10–15 минут.

Шпинат потушите с чесноком на сковороде 3–4 минуты. Тесто раскатайте, нарежьте полосками шириной 5–6 см. На каждую полоску выложите шпинат, сверху поместите голень, заверните тестом, формируя «лукошко». Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 190 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти лукошки и вкусны, и красивы.

