Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 07:19

«Нет даже мертвых»: военные ВСУ исчезают без вести под Сумами

ТАСС: военные 47-й мехбригады ВСУ пропадают без вести на Сумском направлении

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пропадают без вести на Сумском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, родственники украинских военных бьют тревогу в социальных сетях.

Родственники украинских военнослужащих в соцсетях продолжают писать панические сообщения о том, что на Сумском направлении все военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады исчезают без вести: нет даже мертвых, — сказал собеседник агентства.

В российских силовых структурах не уточнили, с чем именно связано массовое исчезновение военных. Официального комментария от украинской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что руководство 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ угрожает родственникам пропавших без вести военных. По информации российских силовых структур, родные солдат начали распространять информацию о населенных пунктах, из которых бойцы держали связь в последний раз. В результате после запугиваний родственники стали менять названия населенных пунктов. Они указывают несуществующие села в Купянском районе или удаляют геометки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.