«Нет даже мертвых»: военные ВСУ исчезают без вести под Сумами

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пропадают без вести на Сумском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, родственники украинских военных бьют тревогу в социальных сетях.

Родственники украинских военнослужащих в соцсетях продолжают писать панические сообщения о том, что на Сумском направлении все военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады исчезают без вести: нет даже мертвых, — сказал собеседник агентства.

В российских силовых структурах не уточнили, с чем именно связано массовое исчезновение военных. Официального комментария от украинской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что руководство 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ угрожает родственникам пропавших без вести военных. По информации российских силовых структур, родные солдат начали распространять информацию о населенных пунктах, из которых бойцы держали связь в последний раз. В результате после запугиваний родственники стали менять названия населенных пунктов. Они указывают несуществующие села в Купянском районе или удаляют геометки.