ВСУ уличили в угрозах родным пропавших военных

Руководство 159-й отдельной мехбригады ВСУ угрожает родственникам пропавших без вести военных, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По информации силовиков, родные солдат начали распространять информацию о населенных пунктах, из которых бойцы держали связь в последний раз.

Командование 159-й ОМБр ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести украинских военнослужащих, которые в соцсетях указывают реальные населенные пункты последнего выхода на связь украинского солдата. Репрессивные меры приняты в ответ на требование харьковской прокуратуры, которая пыталась обвинить российские войска в нанесении ударов по поселку городского типа Печенеги, — уточнил собеседник.

По информации силовых структур, в результате родственники стали менять названия населенных пунктов. Они указывают несуществующие села в Купянском районе или удаляют геометки.

Ранее пленный боец Владислав Гуня сообщил, что большинство украинских военных из 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ уже мертвы. По его словам, большинство его сослуживцев, числящихся пропавшими без вести, на самом деле погибли.